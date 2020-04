Covid-19 : des conseils aux parents d’enfant en situation de handicap

En seulement quelques mois, le Covid-19 a bouleversé la vie des enfants et des adolescents du monde entier. Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement forcé, les enfants en situation de handicap sont plus vulnérables et peuvent être particulièrement touchés par ces bouleversements : réduction de l’offre d’hébergement et de soins, retour au domicile, incompréhension face à la situation… Ces enfants peuvent en outre être exposés à des risques accrus d’exposition et de complication de santé liées au Covid-19, et sont également confrontés à des obstacles plus grands pour accéder aux mesures de prévention et de soin.

Afin de préserver votre santé et votre bien-être comme celui de votre enfant, UNICEF France vous propose une sélection de ressources utiles.

Des informations sur le Covid-19 accessibles à tous

UNICEF a élaboré un livret ludique pour parler du coronavirus de manière simple et rassurante, et permet aux enfants les plus jeunes d'exprimer leurs émotions à ce sujet.

Santé publique France propose des informations accessibles sur le coronavirus, en FALC (facile à lire et à comprendre) et en LSF (langue des signes française)

Des sites pour trouver des réponses fiables

Le gouvernement a mis en place un espace dédié aux personnes en situation de handicap où sont répertoriées une série de cas de figure et des interrogations que peuvent se poser les parents d’enfants en situation de handicap

Le Groupement national des centres Ressources autisme a mis en ligne une foir eaux questions dédiée aux adultes et enfants autistes, à leurs proches et familles.

Des plateformes de soutien nationales

La plateforme Tous mobilisés, lancée par la fédération nationale Grandir ensemble, propose un soutien aux familles et les aide à trouver des solutions concrètes pour organiser leur quotidien. Elle propose également des rencontres en visioconférence avec d’autres parents dans la même situation. Une ligne d’écoute téléphonique gratuite est disponible du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 0805 035 800.

La plateforme solidaires-handicaps.fr recense l’ensemble des initiatives à proximité de chez vous et facilite la mise en relation entre les personnes en situation de handicap, les professionnel.le.s, les aidant.e.s et les dispositifs d’accompagnement et d’appui existants.

La plateforme gratuite d’écoute Autisme Info service, dédiée aux parents d’enfants autistes, est renforcée pour soutenir les familles pendant la période de confinement : elle est joignable au 0800 71 40 40 (appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 13h, ainsi que de 18h à 20h les mardis)

Des ressources en ligne pour occuper les enfants à la maison

Si vous vous sentez en grande difficulté, ne restez pas seul.e et contactez les plateformes d'aide et d'écoute.

Si vous le pouvez, prenez du temps pour vous en profitant de la sortie autorisée d'une heure par jour pour vous aérer, en prenant toutes les précautions nécessaires. Retrouvez également nos conseils pour mieux vivre le confinement avec vos enfants et pour éviter l’anxiété et les tensions.